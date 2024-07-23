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Etiyopya'daki Heyelan Felaketi: 229 Ölü

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 229'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:24
Etiyopya'daki Heyelan Felaketi: 229 Ölü

Heyelan Felaketi Etiyopya'nın Güneyini Vurdu

Etiyopya'nın güney bölgelerinde meydana gelen büyük bir heyelan sonucunda 229 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, ülkenin Gofa bölgesindeki dağlık alanda meydana gelen şiddetli yağışların ardından gerçekleşti.

Yetkililerin Açıklamaları

Güney Bölge Eyaleti yetkilisi Alemayehu Bawdi, yaptığı basın açıklamasında, ölü sayısı hakkında güncel verileri paylaştı. Bawdi, "148'i erkek ve 81'i kadın olmak üzere toplamda 229 kişinin cesedine ulaşıldığını belirttik. Arama ve kurtarma çalışmaları hala devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmalarında Zorluklar

Bölgedeki dik ve engebeli arazi, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırmakta. Bawdi, ölü sayısının daha da artabileceği konusunda endişelerini dile getirerek, bu durumun zorluk oluşturduğunu vurguladı.

Durum Hakkında Daha Fazla Bilgi

Devlet televizyonuna konuşan Misikir Mitiku, "Ölenler arasında arama kurtarma ekibinden de kişiler olabileceği kaygısını taşıyoruz," açıklamasında bulundu. Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh ise, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bunun yanı sıra birçok kurtarma görevlisinin çamur altında kaldığını ifade etti.

Mevsimsel Zorluklar

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları genellikle haziran ve ağustos aylarında, yani yağmur mevsiminde sıkça yaşanmaktadır.

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