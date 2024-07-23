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Etiyopya'daki Heyelanda Can Kaybı 146'ya Ulaştı

Güney Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 146'ya yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:13
Etiyopya'daki Heyelanda Can Kaybı 146'ya Ulaştı

Ölü Sayısı Endişe Verici Şekilde Artıyor

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen heyelandan sonra ölü sayısının 146’ya yükseldiği açıklandı. Yerel yetkililer, aşırı yağışlar sonucu oluşan toprak kaymasının ardından aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 146 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Yetkililerden Korkutucu Açıklamalar

Gofa Müdürü Dagmawi Ayele, toprak kaymasında hayatını kaybedenler arasında küçük çocuklar ve hamile kadınların da bulunduğunu belirtti. Ayele, “Arama kurtarma çalışmaları sırasında annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri dahil tüm ailesini kaybeden, cesetlere sarılan çocukları gördük,” şeklinde konuştu.

Çalışmalar Devam Ediyor

Gafa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh, devam eden arama kurtarma faaliyetlerinde birçok kurtarma görevlisinin çamura gömüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Misikir Mitiku adlı yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada arama kurtarma ekibinden kişilerin de hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Mevsimsel Zorluklar ve Geçmişteki Olaylar

Etiyopya’nın güneyindeki heyelanlar, genellikle yağmur mevsimi olan haziran-ağustos ayları arasında sıkça meydana gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde benzer bir durumda en az 55 kişi hayatını kaybetmişti.

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