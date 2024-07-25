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Etiyopya'daki Heyelanda Ölü Sayısı Artabilir

BM'ye göre Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısının 500'e ulaşabileceği bildirildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:27
Etiyopya'daki Heyelanda Ölü Sayısı Artabilir

Etiyopya'daki Felaketin Boyutu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın güney kesiminde meydana gelen heyelanın sonuçlarının oldukça yıkıcı olduğunu açıkladı. Pazar günü, Gofa'nın dağlık alanlarında şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda, ölü sayısının 500'e kadar yükselebileceği belirtildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

OCHA'nın yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar 257 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, bu felaketten yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak, arama ve kurtarma çalışmalarında daha fazla kaybın yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Arama-kurtarma çalışmaları, yerel yönetimler, Etiyopya Kızılhaç Derneği ve gönüllülerin desteğiyle sürmektedir. Fakat, ekipman eksikliği nedeniyle kurtarma ekipleri, zor şartlar altında, çıplak elle ve küreklerle çalışmak zorunda kalıyor.

Risk Altındaki Nüfus

OCHA, hali hazırda yaklaşık 15 bin kişinin heyelan riski altında yaşadığını belirtti. Bu bölgede yaşayan 5 yaş altı çocukların sayısı 1,320, hamile ve emziren kadınların ise 5,293 olduğu ifade edildi. Yetkililerin, bölgede yaşayanlara yönelik ciddi bir yardım ve önlem alması bekleniyor.

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