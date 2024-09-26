Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi, TİKA'nın Desteğiyle Yeniden Restore Ediliyor

Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi Restorasyon Çalışmaları Başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yer alan Necaşi Külliyesi'nin yeniden restorasyonu için harekete geçti.

TİKA'nın Önceki Restorasyonu ve Çatışmaların Etkisi

Necaşi Külliyesi, Afrika'daki ilk Müslüman yerleşkesi olma özelliğini taşımakta olup, Mekele şehrinde bulunmaktadır. TİKA, 2020 yılında bu tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirmiş ve ardından Tigray Kültür ve Turizm Bürosuna devretmiştir.

Ancak, ülke genelinde yaşanan çatışmalar sırasında, caminin minaresi ve kubbesinde hasar meydana gelmiştir.

Yeni Restorasyon Projesi ve Sözleşme İmzalandı

Çatışmaların sona ermesiyle birlikte, Necaşi Külliyesi'nde hasar gören bölümlerin onarımı için yeni restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. TİKA ve Tigray Kültür ve Turizm Bürosu arasında, projeye dair sorumlulukların belirlenmesini amaçlayan bir sözleşme imzalanmıştır.

Bu restorasyon çalışmaları, tarihi ve kültürel öneme sahip olan Necaşi Külliyesi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacaktır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.