DOLAR
34,15 -0,06%
EURO
38,15 -0,26%
ALTIN
2.931,82 -0,51%
BITCOIN
2.176.992,47 -0,49%

Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi, TİKA'nın Desteğiyle Yeniden Restore Ediliyor

TİKA, Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi'nin çatışmalar sonrası onarımına başladı. Restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:12
Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi, TİKA'nın Desteğiyle Yeniden Restore Ediliyor

Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi Restorasyon Çalışmaları Başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yer alan Necaşi Külliyesi'nin yeniden restorasyonu için harekete geçti.

TİKA'nın Önceki Restorasyonu ve Çatışmaların Etkisi

Necaşi Külliyesi, Afrika'daki ilk Müslüman yerleşkesi olma özelliğini taşımakta olup, Mekele şehrinde bulunmaktadır. TİKA, 2020 yılında bu tarihi yapının restorasyonunu gerçekleştirmiş ve ardından Tigray Kültür ve Turizm Bürosuna devretmiştir.

Ancak, ülke genelinde yaşanan çatışmalar sırasında, caminin minaresi ve kubbesinde hasar meydana gelmiştir.

Yeni Restorasyon Projesi ve Sözleşme İmzalandı

Çatışmaların sona ermesiyle birlikte, Necaşi Külliyesi'nde hasar gören bölümlerin onarımı için yeni restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. TİKA ve Tigray Kültür ve Turizm Bürosu arasında, projeye dair sorumlulukların belirlenmesini amaçlayan bir sözleşme imzalanmıştır.

Bu restorasyon çalışmaları, tarihi ve kültürel öneme sahip olan Necaşi Külliyesi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacaktır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Etiyopya'daki çatışmalarda hasar gören Necaşi Külliyesi'nde yeniden restorasyon çalışması başlattı.

İLGİLİ HABERLER

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor
3
Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması
4
Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı
5
Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi
6
Ağrı Dağı'nda Dorukların Benekli Meleği Ortaya Çıktı
7
Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı