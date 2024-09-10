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Etiyopya Hükümeti, 178 Askere İdam Affı Çıkardı

Etiyopya hükümeti, Tigray çatışmalarında ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personeli affetti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:09
Etiyopya Hükümeti, 178 Askere İdam Affı Çıkardı

Etiyopya'da İdam Mahkumlarına Af Müjdesi

Etiyopya hükümeti, Amhara bölgesinde Tigray güçleriyle yaşanan çatışmalar sırasında ölüm cezasına mahkum edilen 178 askeri personeli affetti.

Affın Sebebi ve Süreci

Etiyopya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, bu 178 askeri personelin anayasal görevlerini ihlal ederek orduya ve halkına karşı ağır suçlar işledikleri belirtiliyor. Askeri mahkemeler tarafından verilen idam cezası, onlara tanınan bir af ile kaldırıldı.

Yeni Yıl Kutlamaları Kapsamında Alınan Karar

Bu affın, ülkenin "Yeni Yılı" kutlamaları vesilesiyle gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, af kararının arkasında, resmi af talepleri ve Af Kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin bulunduğu ifade edildi.

Tigray Anlaşması Sonrası Gelişmeler

Etiyopya’da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile bir barış anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma sonucunda, bölge yönetimi TPLF'ye devredildi ve örgüt silahsızlanma sürecine girdi.

Etiyopya'nın Kendine Özgü Takvim Anlayışı

Etiyopya, kendine özgü takvim ve saat sistemi ile tanınmaktadır. Ülke, yeni yılı her yıl eylül ayında kutlamaktadır.

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