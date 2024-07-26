Etiyopya'nın Kuzeyinde Derinleşen Gıda Krizi

Etiyopya'nın kuzey kesiminde yaşanan gıda krizi, tarım arazilerinin tahrip olması ve insani yardımın yetersizliği neticesinde her geçen gün büyüyor. BBC'nin raporuna göre, Tigray bölgesinde 5 milyona yakın insan, bu insani felaketten etkileniyor.

Savaşın Ardından Gelen Kriz

İç savaş sonrasında birçok tarım arazisi kullanılamaz hale gelirken, insani yardımların da yetersiz kalması gıda sorununu daha da derinleştirdi. Yetersiz yağışlar sonucunda barajlar yeterince dolmazken, ekili arazilerden de verim alınamıyor. Birçok mülteci kampı kurularak, barınma ve insani destek sağlanmaya çalışılsa da, insanların tarlalarını terk etmesi gıda krizini hızlandırıyor.

Durumun Ciddiyeti ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Tsibktey Teklay isimli bir mülteci, eşi savaşta hayatını kaybettikten sonra beş çocuğuyla hayatta kalmaya çalıştığını belirtiyor. "Hayvanlarımız vardı, kışın mahsulleri hasat ederdik. Şimdi hiçbir şeye sahip değiliz," diyor. Bölgedeki hastanede görevli Dr. Gebrekristos Gidey, son aylarda daha fazla çocuğun tedavi altına alındığını ifade ederken, yeterli kaynağın olmadığını dile getiriyor.

Kritik Dönem ve Yardım İhtiyacı

Tigray Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Dr. Gebrehiwet Gebregzabher, bölgenin en kritik dönemine girdiğini, mahsullerin ekilmesi gerektiğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Etiyopya'da iklim değişikliği ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Nisan 2023 itibarıyla Tigray bölgesine gönderilen yardımların çoğunun başka alanlara yönlendirildiği iddiaları üzerine gıda yardımını askıya aldı.