Etiyopya ve Kenya Terörle Mücadelede Güç Birliği Yapıyor

Etiyopya ve Kenya'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleşen tarihi bir toplantıda, Etiyopya Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) ile Kenya Ulusal İstihbarat Servisi arasında terörle mücadele için işbirliği kararı alındı.

Toplantıya Katılanlar

Etiyopya heyetinin başkanlığını Büyükelçi Rıdvan Hüseyin yaparken, Kenya tarafında ise Nurdin Muhammed Hacı liderliğindeki ekip toplantıda yer aldı.

İşbirliği Alanları

Toplantıda, kaçakçılık ve silah ticareti, kayıt dışı madencilik ile insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele konularında ortak çalışma kararı alındı. Ayrıca, Sudan ve Güney Sudan'daki çatışmaların barışçıl yollarla sonlandırılması için de birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

İki ülkenin güvenlik ve istihbarat işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu adım, bölgedeki güvenlik tehditleriyle başa çıkma konusundaki kararlılıklarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.