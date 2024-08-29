Etiyopya ve Mısır Arasındaki Somali Gerilimi Tırmanıyor

Etiyopya ile Mısır Arasındaki Gerilim

Etiyopya, Mısır hükümetinin Somali'ye yaptığı askeri yardımlar yoluyla dış müdahalede bulunduğunu ileri sürdü. Bu duyuru, bölgedeki gerilimi giderek artırıyor.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Mısır'ın Somali'ye gönderdiği askeri yardımların, ülkenin bağımsızlığına bir tehdit olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Mısır’ın Somali’ye askeri destek vermesi, dış müdahale anlamını taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Afrika Birliği ve Somali İhtilafı

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) dışında Somali'ye gönderilecek olan barış gücü misyonunun, bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği belirtildi. Etiyopya, bu durumun ulusal güvenliği tehdit edebileceği konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Askeri İşbirliği Anlaşması

Somali, Mısır ile 14 Ağustos tarihinde askeri işbirliği anlaşması imzalamış ve bu anlaşmanın ardından Mısır ordusuna mensup askerlerin de yer aldığı askeri ekipmanların Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştığı bildirildi. Bu gelişmeler, Etiyopya için alarm zilleri çaldıran bir durum olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de Görüşmeler

Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, 1 Temmuzda Türkiye'nin Ankara şehrinde bir araya geldi. Bu toplantıda, iki ülkenin işbirliği konusunda ortak bir zemin oluşturma çabaları masaya yatırıldı. İkinci tur görüşmelerinin 2 Eylül 2024'te yine Ankara'da yapılması bekleniyor.

Somaliland Krizi

Somali'den 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, Etiyopya ile yaptığı yeni anlaşmayla kıyılarını ticari ve askeri amaçlarla kullanma izni vermiştir. Bu durum, bölgedeki gerilimleri yeniden alevlendirmiştir. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, bu anlaşmayla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını ifade etmiştir.

Uluslararası Tepkiler

Somali hükümeti, Etiyopya’nın Somaliland ile deniz erişimi anlaşması yapmasının ardından büyükelçisini geri çekti. Ayrıca, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasındaki bu anlaşmayı kınayarak, Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesini reddetmiştir.