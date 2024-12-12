Etiyopya ve Somali, Ankara Bildirisi ile Ortak Refah İçin Anlaştı

Etiyopya ve Somali Ankara Bildirisi İle İyi Niyet Gösterdi

Etiyopya ve Somali, Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda ortak bir bildiride bulunarak görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçme kararı aldılar. Bu önemli mutabakat, iki ülkenin ortak refah ve istikrar hedeflerine ulaşma konusunda kararlılıkla ilerlemeyi taahhüt etmelerini içeriyor.

Ortak Refah Vurgusu

Taraflar, yaşanan sorunların çözülmesi için işbirliğini artırma kararı alarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Bu bağlamda, ticaret, güvenlik ve sosyal alanlarda işbirliği temalarının ön plana çıktığı belirtildi.

Gelecekteki İşbirlikleri

Etiyopya-Somali ilişkilerinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar arasında toplumsal dayanışma ve ekonomik işbirliği gibi konular yer almakta. Her iki ülkenin liderleri, bu anlaşmanın, bölgedeki diğer ülkelerle de olumlu etkileşimlere öncü olmasını umuyorlar.