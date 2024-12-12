Etiyopya ve Somali Arasındaki Ankara Bildirisi: Müzakere Takvimi Belirlendi

Etiyopya ve Somali, Türkiye Aracılığıyla Anlaştı

Etiyopya ve Somali, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında önemli bir anlaşmaya imza attı. Taraflar, Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içerisinde sonuçlandırmaya karar verdiler.

Önemli Bir Adım

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve bölgesel istikrarın güçlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye’nin arabuluculuk rolü, taraflar arasında güven inşa edilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Müzakerelerin Hedefleri

Teknik müzakerelerde, karşılıklı çıkarların gözetileceği ve somut sonuçların elde edilmesi için yoğun çaba sarf edileceği belirtiliyor. Tarafların ortak hedefleri arasında barış ve iş birliği ön planda yer alıyor.