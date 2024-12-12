Etiyopya ve Somali'den Önemli İşbirliği Açıklaması: Ankara Bildirisi

Etiyopya ve Somali'nin İşbirliği Üzerine Açıklama

Son günlerde, Etiyopya ve Somali arasında yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir Ankara bildirisi yayınlandı. Bu bildiride, iki tarafın arasında varılan anlaşma çerçevesinde bazı ana noktalar vurgulandı.

Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Saygı

Taraflar, Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterileceği taahhüdünde bulundu. Bu durum, bölgedeki barış ve istikrar adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denize Güvenli Erişim ve Potansiyel Yararı

Ayrıca, bildiride Etiyopya'nın denize güvenli erişiminden sağlanabilecek potansiyel yararları da tasdik edildi. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirebilir ve gelecek için umut verici fırsatlar sunabilir.

Bu önemli gelişmeler, Etiyopya ve Somali arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel işbirliklerinin artmasına katkı sağlayacaktır.