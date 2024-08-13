Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşmelere Devam Ediyor

Etiyopya ve Somali Heyetlerinin Türkiye'deki Görüşmeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler, Etiyopya ve Somali heyetleri arasında Ankara'da devam etmekte.

Görüşmelere Ara Verilmesine Rağmen Umut Var

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmelere bir süre ara verilmişti. Ancak, bu sabah itibarıyla görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Uzun Süreli Bir Diplomasik Süreç

Daha önce, tarafların bir araya gelmediği belirtilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde Türkiye heyetinin yürüttüğü "mekik diplomasisi" dikkat çekti. Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapıldığını ve karşılıklı uzlaşmanın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, bu sürecin "uzun bir yolculuk" olduğunu ve her iki tarafla ortak bir anlayış yaratmaya çalışıldığını vurguladı.