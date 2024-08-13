Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşmelere Devam Ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğundaki Etiyopya ve Somali heyetleri, Ankara'da yapılan görüşmelere sabah devam edecek.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:45
Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşmelere Devam Ediyor

Etiyopya ve Somali Heyetlerinin Türkiye'deki Görüşmeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler, Etiyopya ve Somali heyetleri arasında Ankara'da devam etmekte.

Görüşmelere Ara Verilmesine Rağmen Umut Var

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmelere bir süre ara verilmişti. Ancak, bu sabah itibarıyla görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Uzun Süreli Bir Diplomasik Süreç

Daha önce, tarafların bir araya gelmediği belirtilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde Türkiye heyetinin yürüttüğü "mekik diplomasisi" dikkat çekti. Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapıldığını ve karşılıklı uzlaşmanın sağlanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, bu sürecin "uzun bir yolculuk" olduğunu ve her iki tarafla ortak bir anlayış yaratmaya çalışıldığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak