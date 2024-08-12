Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşüyor

Etiyopya ve Somali Heyetlerinin Görüşmeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen Etiyopya ile Somali heyetlerinin görüşmeleri, Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'nda sürmektedir. Diplomat kaynaklardan alınan bilgilere göre, tarafların henüz yüz yüze görüşme gerçekleştirmediği ifade edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde yürütülen bu görüşmelerde Türkiye heyeti, "mekik diplomasisi" stratejisi izleyerek taraflar arasında iletişim sağlamaktadır. Diplomatik kaynaklar, her iki ülkeden temsilcilerle ayrı ayrı toplantılar yapıldığını, ortak bir anlayış oluşturulma çabalarının sürdüğünü belirtmektedir.

Uzun Bir Süreç

Görüşmelerin etik olduğu ve anlaşma sağlanmasının zorlayıcı bir süreç olduğu vurgulanırken, tarafların ortak zemin bulma çabalarının devam edeceği kaydedilmektedir. Diplomatik çevreler, bu tür görüşmelerin uluslararası ilişkiler açısından önem taşıdığını ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabileceğini düşünmektedir.