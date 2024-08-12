Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşüyor

Ankara'da Etiyopya ve Somali heyetleri Türkiye'nin arabuluculuğunda önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:46
Etiyopya ve Somali Heyetleri Türkiye'de Görüşüyor

Etiyopya ve Somali Heyetlerinin Görüşmeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen Etiyopya ile Somali heyetlerinin görüşmeleri, Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'nda sürmektedir. Diplomat kaynaklardan alınan bilgilere göre, tarafların henüz yüz yüze görüşme gerçekleştirmediği ifade edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde yürütülen bu görüşmelerde Türkiye heyeti, "mekik diplomasisi" stratejisi izleyerek taraflar arasında iletişim sağlamaktadır. Diplomatik kaynaklar, her iki ülkeden temsilcilerle ayrı ayrı toplantılar yapıldığını, ortak bir anlayış oluşturulma çabalarının sürdüğünü belirtmektedir.

Uzun Bir Süreç

Görüşmelerin etik olduğu ve anlaşma sağlanmasının zorlayıcı bir süreç olduğu vurgulanırken, tarafların ortak zemin bulma çabalarının devam edeceği kaydedilmektedir. Diplomatik çevreler, bu tür görüşmelerin uluslararası ilişkiler açısından önem taşıdığını ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabileceğini düşünmektedir.

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak