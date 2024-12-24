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Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları Ankara Bildirisi'ndeki Taahhütleri Yeniledi

Etiyopya ve Somali istihbarat başkanları, Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara Bildirisi'ne olan taahhütlerini yineledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:45
Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları Ankara Bildirisi'ndeki Taahhütleri Yeniledi

Etiyopya ve Somali İstihbarat Başkanları Ankara Bildirisi'ni Yineledi

Etiyopya İstihbarat Başkanı Redwan Hussien, Somalili mevkidaşı Abdullahi Mohamed Ali ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuğuyla elde edilen Ankara Bildirisi'ne yönelik taahhütlerini yinelediklerini duyurdu.

Görüşmenin İçeriği

Hussein, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Addis Ababa'da gerçekleştirdikleri görüşmenin, iki ülke arasında süregelen güvenlik sorunlarına odaklandığını ifade etti. Ayrıca, iki liderin Ankara Bildirisi'ni yürürlüğe koyma ve ilerletme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Hussein, "Her ikimiz de Ankara Bildirisi'ni yürürlüğe koymaya ve ilerletmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda, anlaşmanın ilerlemesini istemeyen kötü niyetli kişileri uzak tutma konusunda sözleştik." şeklinde konuştu.

Ankara Süreci'nin Önemi

Somali, 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel gerginlikleri artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması, Somaliland'in ise Etiyopya'ya denize erişim sağlaması, Somali yönetimi tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmış ve ciddi bir krize yol açmıştı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi uluslararası kuruluşların krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Ancak Türkiye'nin ara buluculuğunda gerçekleştirilen Ankara Süreci ile tansiyon düşürülmüş ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta yapılan buluşmada, taraflar sorunların çözümü için bir mutabakata varmıştı.

Bu mutabakata göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken; Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki ülkenin faydasına dönüşecek bir iş birlikteliği sürecine havale edilmiştir. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içerisinde görüşmeleri sonlandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin arabuluculuğunda 12 Aralık'ta imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu ülkeleri arasındaki gerilimli ilişkilerde önemli bir dönüm noktası oldu.

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