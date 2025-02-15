Etiyopya ve Somali Liderlerinden Kritik Görüşme

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Addis Ababa'da bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğini değerlendirerek bölgesel istikrarın önemini vurguladı. Mahmud ve Ahmed, ayrıca teröre karşı yürütülen mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşme esnasında, iyi komşuluk ilişkileri, işbirliği ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılık ön plana çıktı.

Etiyopya ile Somali Arasındaki Kriz ve Ankara Süreci

Somali'den 1991 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması ve Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlaması, Somali yönetiminin tepkisine neden oldu.

Aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi uluslararası aktörlerin krizi çözme girişimleri sonuçsuz kalırken, Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmıştı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde 11 Aralık’ta Ankara’da buluşan liderler, sorunun çözümü için bir mutabakata varmıştı. Bu anlaşma ile, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (solda), 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed (sağda) ile bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (solda), 38. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed (sağda) ile bir araya geldi.