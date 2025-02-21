Etiyopyalı Falaşalar, İsrail'de Ayrımcılık ve Kimlik Mücadelesi Veriyor

Falaşalar, İsrail’de Ayrımcılık ve Mücadele ile Karşı Karşıya

Etiyopya’nın siyahi Yahudileri olarak bilinen Falaşalar, İsrail'de karşılaştıkları ayrımcılık ve kimlik mücadelesiyle varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Bu topluluk, Afrika'dan getirdikleri inanç ve kültürü koruma çabası içerisinde. Falaşaların geçmişini, göç sürecini ve karşılaştıkları zorlukları Dr. Neslihan Kuran AA muhabirine anlattı.

Falaşaların Kökeni ve Tarihçesi

Dr. Kuran, Falaşaların kökenine dair birçok teori bulunduğunu ifade ederek, İsrail hükümeti'nin onları, İsrailoğullarının kayıp on kabilesinden biri olarak kabul ettiğini belirtti. Ancak bu iddianın tartışmalı olduğunu vurguladı. Falaşaların 19. yüzyıldan önce kendilerini Dan kabilesiyle değil, Etiyopya’nın milli destanı Kebra Nagast’taki köken mitiyle ilişkilendirdiğini ekledi.

“Onlara göre Kral Süleyman ve Sebe Kraliçesi’nin oğlu Menelik, Yahudiliğin en kutsal nesnesi Ahid Sandığı’nı Habeşistan’a getirmişti. Geleneksel Etiyopya Ortodoks Hristiyanlığı bu inanç üzerine kurulmuştur.” diyerek Falaşalar arasında bu inancın önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

İsrail’de Ayrımcılık ve Toplumsal Dışlanma

Falaşalar uzun yıllar boyunca Yahudi olarak tanınmadıklarından ve göç etmelerine izin verilmediğinden bahseden Kuran, “1950’de yürürlüğe giren Geri Dönüş Yasası ile dünyadaki Yahudiler İsrail’e kabul edilirken, Falaşalar bu durumdan hariç tutuldu. Falaşaların Yahudi olma mücadelesi 100 yıldan fazla sürdü.” şeklinde açıklama yaptı.

Bugün Falaşalar, ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kaldıklarını ileri sürerek haftalık gösteriler yapıyorlar. Göç sonrası yaşadıkları sosyal izolasyon, düşük işlerde çalıştırılma ve 1996’da yaşanan trajik olaylar topluluğun hala hatırladığı acılardan sadece birkaçı.

Kültürel Kimlik ve Asimilasyon Süreci

Kuran, Falaşaların Etiyopya'da geleneksel Yahudi inancına sahip olmadıklarını, Yahudi ve Hristiyan öğelerini bir arada barındıran bir inanç sistemine sahip olduklarını ifade etti. 19. yüzyılda tanıştıkları Protestan Hristiyan misyonerler ise onların kaderinde belirleyici bir rol oynadı.

Falaşaların İsrail’e göçü sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir problem yeteneği taşıyor. Falaşalar, kendi öz kimliklerini koruma arzusuyla yaşamlarını sürdürmeye çalışsalar da, İsrail’in bu etnik gruba yönelik politikaları, toplumsal uyum sorunlarını beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, Falaşaların yaşadığı ayrımcılıklar ve zorluklar, onları sadece geleneklerini sürdürme değil, aynı zamanda öz kimliklerini koruma mücadelesine de sürükliyor.