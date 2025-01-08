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Etiyopyalı Hristiyanlar Noel'i Barış ve Yardımla Kutladı

Hristiyanlar, depremler ve çatışmalarla sarsılan Etiyopya'da Noel'i dualar ve hayır işleriyle kutladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:54
Etiyopyalı Hristiyanlar Noel'i Barış ve Yardımla Kutladı

Etiyopyalı Hristiyanlar Noel'i Barış ve Yardımla Kutladı

Etiyopya, depremler ve çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişinin yerinden olduğu bir dönemde, Hristiyan toplumu Noel'i anlam dolu bir şekilde, barış için dualar ederek kutladı. Afrika Boynuzu ülkesi, Noel’i Katolik ve Protestan kiliselerinin kullandığı Gregoryen takvimine göre değil, 13 gün sonra işleyen Jülyen takvimine göre 7 Ocak'ta kutluyor.

Başkent Addis Ababa’nın Medhanyalem Kilisesi’ndeki Noel etkinliğine binlerce Etiyopyalı katıldı. Etkinlikte, ülkenin önde gelen dini liderlerinden Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias, bir televizyon kanalından yaptığı konuşmada, etnik çatışmaların arttığı bu dönemde uzlaşma ve barış çağrısında bulundu.

Addis Ababa'nın Selassie Kilisesi'nde konuşan rahip Isaias Seyoum, Noel kutlamalarının sadece ziyafet ve eğlenceden öte bir anlam taşıdığını belirtti. Seyoum, çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etme çağrısı yaparak, yemeklerini muhtaçlarla paylaştıklarını ifade etti.

Noel'de bir araya gelen Hristiyanlar, kurbanlar keserek dualar ederken, gece yarısı oruçlarını açıp birbirlerine yemekler ikram ettiler. Bu gelenek, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemli bir simgesi olarak ön plana çıkıyor.

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