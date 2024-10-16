Etlik Şehir Hastanesi Akademik Yılı Açılışı

Etlik Şehir Hastanesi'nin İlk Akademik Yılı Töreni

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlıkta bütüncül bir yaklaşımı benimsediklerini ifade etti. Tüm Basamakların Entegresi

Bakan Memişoğlu, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegre çalışmasını sağlayacak yeni mevzuat üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de Sağlıkta Önemli Gelişmeler

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Memişoğlu, Etlik Şehir Hastanesi'nin 4,050 yatak kapasitesiyle dünya çapında bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ifade etti. 2002'de vatandaşı sağlık hizmetlerinden yararlanma sıklığı 2 iken bu gün 11,7'ye çıktığını belirtti.

Memişoğlu, sağlık alanında sadece tedavi etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni teknolojiler ve bilgiler üretmek için çalışacaklarını kaydetti.

Bütüncül Sağlık Hizmeti Vizyonu

Bakan, bu yapıları tıp biliminin merkezleri olarak gördüklerini, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Dünyada İyilik Medeniyetine Vurgu

Konuşmasında dünya genelindeki savaşı ve insanlık durumunu eleştiren Bakan, "Dünyanın iyilik medeniyetine ihtiyacı var," diyerek genç nesli bu konuda sorumluluk almaya davet etti. Konuya İlişkin Diğer Açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin de, sağlık altyapısının önemine değinerek pandemi ve depremlerde Ankara'nın rolünü belirtti. Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, hastanenin bugüne dek 10 milyon ayaktan başvuru ve 290 bin yatan hasta hizmeti sunduğunu açıkladı.

Etlik Şehir Hastanesi, dünya genelindeki sağlık standartlarına göre önemli bir konumda, günlük yaklaşık 25 bin hastaya hizmet veriyor ve bu başarıda özverili sağlık çalışanlarının büyük katkısı bulunuyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı, hastanenin konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (sol 2) ve Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu (sağda) da katıldı.