Etna Yanardağı'nda Lav Akışı Devam Ediyor

Etna Yanardağı'nda Lav Akışı Sürüyor

İtalya'nın güneyinde yer alan Etna Yanardağı'nda 8 Şubat'ta başlayan lav akışı devam ediyor. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yanardağdaki Bocca Nuova (Yeni Ağız) adlı kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmaya devam ediyor.

Gelişmelerin Takibi

İtalyan basınında yer alan haberlerde, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilere göre, volkanın parametrelerinde herhangi bir olağan dışı değişiklik kaydedilmediği ifade ediliyor. Volkanik faaliyetlerin normal seyrinde olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu durumu Etna'nın sürekli aktif bir volkanın olağan enerjisi olarak değerlendiriyor.

Ayrıca, lav akıntısının oldukça dar bir hatta ilerlediği ve yalnızca birkaç yüz metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Gelişmelerin endişe verici olmadığı aktarılırken, yetkililerin durumu dikkatle izlediği bildiriliyor.

Geçmişteki Volkanik Faaliyetler

Küta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip olan Etna Yanardağı'nda, 2024 yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme olayları kaydedilmişti. Şu an itibarıyla, bölgenin sakinleri ve ziyaretçileri için endişeye neden olacak bir durum bulunmamaktadır.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor. İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da 8 Şubat'ta başlayan lav akışının devam ettiği bildirildi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna'da "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterin güney yamacında cumartesi akşam saatlerinde oluşan çatlaktan lav akıntısı sızmayı sürdürüyor. İtalyan basınında çıkan ve İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Katanya şubesine dayandırılan bilgilerde de volkanın parametrelerinde herhangi bir özel değişiklik kaydedilmediği belirtildi.