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Etna Yanardağı'nda Lav Akışı: İtalya'nın Güneyinde Volkanik Aktivite Artıyor

İtalya'nın Etna Yanardağı'nda yeni lav akıntısı gözlemlendi. Volkanik faaliyetler artırarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:16
Etna Yanardağı'nda Lav Akışı: İtalya'nın Güneyinde Volkanik Aktivite Artıyor

İtalya'da Etna Yanardağı'nda Lav Akışı Başladı

İtalya’nın güneyinde bulunan Etna Yanardağı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha aktifleşerek lav akıntısına neden oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası’ndaki bu devasa yanardağ, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor.

Bocca Nuova Krateri'nde Lav Akıntısı

Güney yamaçtaki Bocca Nuova (Yeni Ağız) kraterinden çıkan lav akıntısı, dün akşam saatlerinde gözlemlendi. Ayrıca, son günlerde yanardağda aralıklı olarak kül püskürtme faaliyetleri de devam ediyor.

Volkanik Faaliyetler ve Geçmişteki Durum

Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip Etna, 2024 yaz aylarında da şiddetli kül ve lav püskürtme olayları ile gündeme gelmişti. Volkanın bu tür faaliyetleri, bölge halkı ve turistler için hem heyecan verici hem de endişe verici bir durum oluşturuyor.

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