Etna Yanardağı'ndan Kül ve Lav Püskürtmeleri Devam Ediyor

Etna Yanardağı'nda Volkanik Aktivite Artıyor

İtalya'nın güneyinde yer alan Etna Yanardağı, son günlerdeki volkanik hareketliliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sicilya Adası üzerinde yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki bu aktif yanardağ, kül ve lav püskürtmekte.

lav Akıntıları ve Kül Püskürtme

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bocca Nuova (Yeni Ağız) olarak bilinen kraterin güney yamacında hafta sonu oluşan çatlaktan sızan lav akıntısı hala devam etmektedir. Ayrıca, güneydoğu kraterinin de önemli miktarda kül püskürttüğü bildiriliyor.

Kül Bulutlarının Uçuşlara Etkisi

Güneydoğu kraterinin püskürttüğü küllerin 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, bu nedenle Ada'nın etrafındaki hava sahasının bazı bölümleri sabah saatlerinde uçuşa kapatılmıştır. Kıta Avrupa'sının en yüksek aktif yanardağı olma unvanını taşıyan Etna, geçmişte de benzer volkanik faaliyetler göstermişti.

Özellikle 2024 yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme olayları kaydedilmişti. Etna'nın bu devasa volkanik patlamaları, hem bilim insanlarını hem de turizm sektörünü yakından ilgilendiriyor.