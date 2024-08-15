Etna Yanardağı Yeniden Püskürttü: Sicilya'da Uçuşlar Durduruldu

Etna Yanardağı'nda Yeni Faaliyet

İtalya'nın güneyinde yer alan aktif volkanlardan biri olan Etna, yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı. Sicilya Adası'nda 3,300 metreye ulaşan yüksekliğiyle tanınan Etna'da, son günlerde gözlemlenen volkanik hareketlenmelerin ardından dün akşam saatlerinde patlamalar gerçekleşti. Bu patlama, gece yarısı sona erdi.

Volkanik Aktiviteler ve Kül Yükseklikleri

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'nın Voragine adı verilen kraterinden yoğun şekilde kül ve lav akışı gözlemlendiğini bildirdi. Püsküren küllerin, yaklaşık 9.5 kilometreye kadar yükseldiği kaydedildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, volkanik aktivitenin etkisiyle, yanardağ eteklerindeki yerleşim alanlarına kül düştü ve burada temizleme çalışmaları başlatıldı.

Uçuşlarda Aksamalar

Etna'nın püskürttüğü yoğun kül, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Katanya Fontanarossa Havalimanı, Etna'daki volkanik patlamalar nedeniyle yerel saat ile 18.00'e kadar tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Havalimanı yetkilileri, pistin kül nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Katanya'ya iniş yapacak olan uçaklar, en yakın havalimanı olan Palermo'ya yönlendirildi. Havalimanında altyapı koşullarının düzelmesiyle birlikte, uçuşların 18.00’den sonra yeniden başlaması bekleniyor.

Etna, son olarak 4 Ağustos'ta aktif hale geçmiş ve o tarihten bu yana toplamda 6 volkanik patlama gerçekleşmiştir. Kıta Avrupa'sının en yüksek aktif volkanı olarak bilinen Etna, son haftalarda oldukça sık volkanik aktiviteler göstermektedir.