ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

ETÜ'de EKAUM öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Nermin Tirit anıldı; Rektör Çakmak, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez" dedi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:02
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM) öncülüğünde, Nermin Tirit'in menfur saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Cuma Namazı'nın akabinde ETÜ yerleşkesindeki Gelin Paşa Camii'nden Rektörlük Meydanı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti protesto ederek farkındalık mesajı verdi.

Rektör Çakmak'ın Açıklaması

Prof. Dr. Bülent Çakmak Rektörlük Meydanı'nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, üniversitemizin ve şehrimizin kalbinde derin bir yara açan, hepimizi sarsan büyük bir kaybın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin değerli çalışanlarından Nermin Tirit, 3 Kasım 2025 sabahı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu acı olay hem üniversitemiz camiasında hem de toplum genelinde büyük bir üzüntü ve teessüre yol açmıştır. Hiçbir gerekçe, bir kadının yaşam hakkını elinden almaya mazeret olamaz. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, insan yaşamının kutsallığına ve temel hakların dokunulmazlığına olan inancımız tamdır. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesini kararlılıkla uyguluyor; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya dijital ortamda gerçekleşen her türlü şiddeti reddediyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz"

Çakmak, ayrıca farkındalık artırıcı eğitim, destek ve danışmanlık mekanizmalarının daha da geliştirileceğini vurguladı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Milletvekili Öncü: Toplumsal Farkındalık Hepimizin Sorumluluğu

Fatma Öncü de konuşmasında saldırıyı kınadı ve şu açıklamayı yaptı:

"Bir kadın olarak, bir anne olarak ve bir Erzurumlu olarak yaşanan bu elim olay beni derinden yaraladı. Bu tür acıların ne şehrimizde ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde tekrar yaşanmamasını diliyorum. Şiddet, bizim medeniyetimizin değerleriyle bağdaşmaz; hiçbir canlı şiddete maruz kalmamalıdır. Olayı öğrendiğim andan itibaren Emniyet Müdürümüz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz ile hemen irtibata geçtim. Devletimizin kadınları korumak için sunduğu güçlü mekanizmalar var. Buradan özellikle hatırlatmak istiyorum: İçişleri Bakanlığımızın kadınların güvenliği için geliştirdiği KADES uygulamasını telefonlarınıza indirerek ihtiyaç anında kolluk kuvvetlerine anında ulaşabilirsiniz. Toplumsal farkındalık hepimizin sorumluluğudur. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Merhumeye rahmet, ailesine sabır diliyorum"

Yürüyüş ve açıklamalarla, Nermin Tirit'in anısına saygı gösterilirken kadına yönelik şiddetin her türüne karşı kamuoyunun duyarlılığı artırılmaya çalışıldı.

