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ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:54
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, fotoğrafçılığın en güzel örneklerini sergileyerek, izleyicilere eşsiz anları sunmayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Çakmak, bu kapsamda, Anadolu Ajansı'nın kıymetli çalışmasına destek vererek, seçtiği fotoğraf kareleriyle oylamaya katkıda bulundu. Yılın Kareleri, sanatsal değeri yüksek ve olayları dokunaklı bir şekilde yansıtan fotoğrafları öne çıkararak, yaşamın çeşitli anlarını belgelemeyi hedefliyor.

Rektör Çakmak’ın katılımı, üniversite camiasında büyük bir ilgi ile karşılanırken, Anadolu Ajansı'nın bu tür sosyal projelerin desteklenmesine yönelik çabaları da dikkat çekiyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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