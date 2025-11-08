ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şehir idari ve askeri erkanı ile akademik ve idari personel katıldı.

Bina Özellikleri

Enerji verimliliği esas alınarak tasarlanan yeni Spor Bilimleri Fakültesi binası, 1994 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Yapıda 3 antrenman salonu, 3 derslik ve 17 ofis bulunacak şekilde planlama yapıldı.

Rektör Çakmak: Spor ve bilimin buluştuğu bir merkez inşa ediyoruz

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının bilimin ve sporun geleceğine atılmış bir adım olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün burada temeli atılan bu bina, öğrencilerimizin umutlarının yeşereceği, hedeflerinin filizleneceği ve başarılarının ilmek ilmek dokunacağı bir yuva olacak. Üniversitemiz öğrencileri, geçtiğimiz yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda toplam 76 madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. Bu başarı, yalnızca madalyalarla değil; her bir öğrencimizin azim, disiplin ve kararlılığıyla anlam kazandı. Biz, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha çok sporcu, daha çok bilim insanı yetiştirmek için bu temeli atıyoruz."

Vali Çiftçi: Erzurum ve Türkiye'yi gururla temsil edecekler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi törende yaptığı konuşmada, Spor Bilimleri Fakültesi’nin temelinin atılmasının şehre ve gençlere kazandıracağı değere dikkat çekti: "Bugün burada, kadim ve kutlu şehir Erzurum için bir aradayız. Erzurum, tarih boyunca ilim, kültür ve sporun önemli merkezlerinden biri olmuştur. Şimdi ise yükseköğretimde sporu bilimle buluşturan bir vizyonla yeni bir döneme adım atıyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi’nin temeli, gençlerimizin enerjisiyle bilimin gücünü birleştiren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir başlangıçtır. Erzurum Teknik Üniversitemiz, şehrimizin akademik ve bilimsel kapasitesini daha ileriye taşıyor. Bu yatırım sayesinde sadece sporcu yetiştirilmeyecek; bilimsel araştırmalar, spor teknolojileri ve sağlıklı yaşam alanlarında ülkemizin spor vizyonuna katkı sağlanacak. Burada yetişen öğrencilerimiz hem Erzurum’un hem de Türkiye’nin adını gururla temsil edecekler. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Temelin hızla yükselerek kazasız belasız tamamlanmasını ve gençlerimizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum".

Konuşmaların ardından ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binasının temeli, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasıyla birlikte atıldı.

