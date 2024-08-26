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EURO 2024, Almanya Ekonomisine 7,4 Milyar Avro Katkı Sağladı

EURO 2024, Almanya'nın ekonomisine muazzam bir katkı yaparak 7,4 milyar avroluk veriler ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:45
EURO 2024, Almanya Ekonomisine 7,4 Milyar Avro Katkı Sağladı

EURO 2024 Ekonomiye Can Sıktı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi olan Almanya, bu organizasyondan büyük bir ekonomik kazanç sağladı. UEFA'nın son raporuna göre, bu şampiyonanın ev sahibi ülke ekonomisine katkısı tam 7,4 milyar avro olarak belirlendi.

Raporun Ayrıntıları

Nielsen Sports tarafından hazırlanan raporda, bu önemli etkinliğin Almanya’nın 10 ev sahibi şehrine yaptığı ekonomik katkının ayrıntıları da yer alıyor. Şampiyonanın oluşturduğu bu gelirlerin yüzde 90'ından fazlasının, 2,7 milyon bilet sahibi tarafından yapılan harcamalardan ve bu harcamaların ardından doğan dolaylı ekonomik etkilerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Harcamalar ve Etkileri

Ev sahibi şehirlerdeki ana harcama kalemleri arasında konaklama, şehirler arası seyahat ve stadyum dışında ve içinde tüketilen gıda ve içecekler bulunuyor. Ayrıca, bilet sahiplerinin yaklaşık üçte ikisi ev sahibi şehirlerde toplu taşımayı tercih etti.

Reklam Değeri ve İzleyici Sayısı

EURO 2024'ün sağladığı görünürlük sayesinde, ev sahibi şehirler ve Almanya'nın toplamda 571 milyon avro değerinde reklam kazancı elde ettiği bildirildi. Şampiyonada gerçekleştirilen 51 maça toplamda 2,7 milyon seyirci katılırken, bunların 1,7 milyonu en az bir maça bilet almış seyircilerden oluştu. Bilet sahiplerinin yüzde 23'ü ev sahibi şehirlerden, yüzde 33'ü Almanya'nın diğer bölgelerinden ve yüzde 44'ü yurt dışından geldi.

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