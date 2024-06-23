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EURO 2024 Türkiye'de heyecan yaratırken E-ticarette hareketliliği artırdı

EURO 2024, Türkiye'de futbol tutkunlarını ekrana kilitleyerek büyük ekranlı televizyonlara olan talebi artırdı. E-ticaret sektöründe ise özellikle televizyon, ses sistemleri ve futbol ürünlerine yönelik satışlarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 12:49
EURO 2024 Türkiye'de heyecan yaratırken E-ticarette hareketliliği artırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024, Türkiye'de futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, e-ticaret sektöründe de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu'nun değerlendirmesine göre, A Milli Futbol Takımı'nın bu prestijli organizasyonda yer alması, sadece futbol camiasını değil, aynı zamanda e-ticaret sitelerini de hareketlendirdi.

TELEVİZYON SATIŞLARINDA ARTIŞ

Çevikoğlu, EURO 2024'ün başlamasıyla birlikte büyük ekranlı televizyonlara olan talepte önemli bir artış gözlemlediklerini belirtti. Özellikle 65-75-85 inç gibi büyük ekranlı OLED ve QLED televizyonların satışlarında dikkate değer bir artış olduğunu vurgulayan Çevikoğlu, "Futbolseverler, turnuvanın heyecanını evlerinde büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranlarda yaşamak istiyorlar. Bu da televizyon satışlarında patlama yaşanmasına neden oldu. 20 bin ile 30 bin lira arasındaki fiyat segmentindeki televizyonlar, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor" dedi.

EURO 2024 etkisiyle birlikte ses sistemleri ve projeksiyon cihazlarının da yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çevikoğlu, maç keyfini tamamlamak için ev sinema sistemlerine olan talebin arttığını belirtti. Projeksiyon cihazlarının da özellikle büyük ekranlı TV'lerle birlikte tercih edildiğini ifade eden Çevikoğlu, bu ürünlerdeki artışın e-ticaret sitelerine olan talebi artırdığını dile getirdi.

FUTBOL ÜRÜNLERİNDE İKİ KATINA ÇIKAN SATIŞ

Ayrıca, EURO 2024 süresince futbol ürünlerine olan talebin de önemli ölçüde arttığını belirten Çevikoğlu, futbol topu, krampon, forma gibi ürünlerin satışlarında yaklaşık olarak iki katına çıkış yaşandığını ifade etti. Özellikle 28-45 yaş arası müşterilerin bu ürünlere olan ilgisinin arttığını söyleyen Çevikoğlu, bu segmentin e-ticaret sitelerindeki alışveriş trafiğini belirgin şekilde etkilediğini dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve soğutucuların satışlarında da dikkate değer bir artış yaşandığını vurgulayan Çevikoğlu, bu artışın önemli bir kısmının futbol şampiyonasını evlerinde izlemek isteyenlerden kaynaklandığını belirtti. Klima satışlarında geçen yıla göre yüzde 30'luk bir artış gözlendiğini aktaran Çevikoğlu, bu durumun e-ticaret sektöründe genel bir canlanmaya neden olduğunu dile getirdi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Ancak, EURO 2024'ü fırsat bilen bazı dolandırıcıların sahte e-ticaret siteleri üzerinden vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çeken Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin alışveriş yapacakları siteleri dikkatlice seçmeleri gerektiğini vurguladı. Güvenilir sitelerden alışveriş yapmanın önemine değinen Çevikoğlu, ETİD olarak tüketicilerin güvenliğini sağlamak için sürekli olarak çalıştıklarını belirtti.

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