Euro-Med: Eygi'nin Ölümü Büyük Şok Yarattı

Euro-Med'den Eygi İçin Şok Açıklama

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesini "büyük bir şokla" karşıladığını bildirdi.

Gerçek Mermiyle Vuruldu

Euro-Med, olayla ilgili yaptığı paylaşımlarda, Eygi’nin Washington Üniversitesi mezunu olduğunu ve hayatını otizmli çocuklara yardım etmek ile Filistinlilerin hakları için mücadele gibi değerli amaçlara adadığını belirtti.

Olayın Ayrıntıları

Eygi, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde düzenlenen barışçıl gösteriye katıldığı sırada İsrail güçleri tarafından başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Eygi kurtarılamadı. Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, bu trajik durumu doğruladı.

Türkiye'den Lanet

Türk Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail makamları uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Hesap Vermek İçin Çağrı

Euro-Med, İsrail'in bu olayla ilgili soruşturma yapma vaadinin bir aldatmaca olduğuna dikkat çekerek, bu tür vahşetlerin yalnızca uluslararası yaptırımlarla önlenebileceğini vurguladı.