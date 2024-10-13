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Euro-Med: Gazze'de Bomba Yüklü Robot Kullanımı Uluslararası Hukuka Aykırı

Euro-Med, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bomba yüklü robot kullanımının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:05
Euro-Med: Gazze'de Bomba Yüklü Robot Kullanımı Uluslararası Hukuka Aykırı

Euro-Med Açıklama Yaptı

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda bomba yüklü robotlar kullandığını belirtti. Bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Euro-Med, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde halkı kasten öldürmek, aç bırakmak ve göçe zorlamak suretiyle soykırım suçunu işlediği ifade edildi. Euro-Med, bomba yüklü robotların kullanımıyla ilgili olarak, bu robotların özellikle askeri hedeflerle sınırlı kalmadığı ve yönlendirilememesi sebebiyle uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İnsanlık Krizi

İsrail ordusunun bomba yüklü robotları uzaktan kumanda ile kullanarak büyük can ve mal kaybına yol açtığını belirten Euro-Med, saldırılardan sağ kurtulanların sıkı abluka yüzünden açlık ya da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı. Bunun yanı sıra, evlerinde ve barınma merkezlerinde abluka altında yaşayan bireylerin, dışarı çıkma fırsatları bulamadan, yardıma ulaşmanın zorluğu ile mücadele ettiklerini kaydetti.

Güvenlik Kaynağının Açıklamaları

Dün, ismini açıklamayan bir güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sırasında daha fazla can kaybı yaratmak amacıyla bomba yüklü robotları kullandığını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun, daha önceki bir operasyonda da böyle bir teknoloji kullandığına dair medyada yer alan görüntülere atıfta bulunuldu.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinde kara ve hava saldırılarına devam ederken, bölgeyi sıkı bir abluka altında tutmaya da devam ediyor.

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