EuroBasket 2025 Finali Galata Kulesi'ne Yansıtıldı

EuroBasket 2025 final maçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla Galata Kulesi'ne yansıtıldı; binlerce kişi 12 Dev Adam'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:49
Taraftarlar tarihi kule etrafında buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Almanya arasında oynanan EuroBasket 2025 final maçı, Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final mücadelesini izlemek için Galata Kulesi'nin çevresinde binlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşlar, tarihi yapıya yansıtılan canlı yayın eşliğinde 12 Dev Adam'a coşkulu şekilde destek verdi.

Ay-yıldızlı ekip EuroBasket 2025 finalini ikinci olarak gümüş madalya ile tamamladı.

