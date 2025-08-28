Eurocities ve B40 Heyeti İBB'yi Ziyaret Etti — İmamoğlu'na Destek Mesajı

Eurocities ve B40 heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Eurocities ile B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhanedeki binasında temaslarda bulundu.

Ziyaretin gündemi: Dayanışma ve destek

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuk heyetin kuruluşlarının ilk günlerden itibaren yanlarında olduklarını belirterek bu ziyaretin aralarındaki dayanışmanın en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Aslan, Adalet Bakanlığının, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda görüşme talebini geri çevirdiğini aktardı ve 'Birlikte Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi oradan da bir kez daha ortaya koyacağız.' dedi.

Aslan, İmamoğlu hakkında 2019'dan bu yana 90'dan fazla soruşturma açıldığını ve yalnızca bu yıl içinde 9 tutuklama dalgasıyla belediye yöneticileri, çalışma arkadaşları, gazeteciler, öğrenciler ve aile bireylerinin hedef alındığını söyledi. Aslan, 'Ne Ekrem İmamoğlu'na ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik baskılar bizleri yolumuzdan çevirebiliyor. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de daha güçlü bir şekilde sürecektir.' şeklinde konuştu.

Avrupa belediye başkanlarından destek mesajı

Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, demokratik değerler ve yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirtti: 'Şehirler, gerçek demokrasinin somut olduğu yerlerdir. İnsanların onuru, eşitliği ve kamu hizmetlerini yaşadığı yerlerdir. Bu nedenle biz Avrupa belediye başkanları olarak özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir aradayız.'

Collboni, konuşmasının ardından İmamoğlu'nu layık gördükleri Özel Demokrasi Ödülünü Dilek İmamoğlu'na takdim etti. Dilek İmamoğlu törende, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Katılımcılar ve Silivri ziyareti

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Heyet, Saraçhane'deki programın ardından Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na giderek burada da Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı.