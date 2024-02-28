Eurovision Şarkı Yarışması'nda boykot krizi: Avrupa'da İsrail'in men edilmesi çağrısı artıyor

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler arasında İsrail ile ilgili bir kriz patlak verdi. İsrail’in yarışmadan çıkarılması için Avrupa’da kampanyalar yürütülürken, İzlanda’nın yarışmada Filistinli bir sanatçıyı sahneye sürmeyi planladığı ortaya çıktı. İsrail’in Filistin’e yönelik politikalarını eleştiren şarkılarıyla tanınan Bashar Murad’ın İzlanda adına yarışması gündemde.

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmak için Reykjavik’te yapılan ön seçmelerde finale yükselen Filistin kökenli İzlandalı sanatçı Murad, 2 Mart’ta gerçekleştirilecek final seçmelerini de geçerse, İzlanda adına Malmö’de düzenlenecek yarışmada sahne alacak. Murad, yarışmada “Wild West” adlı şarkıyı seslendirecek.

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak İsrail, “Ekim Rain -Ekim Yağmuru” isimli tartışmalı bir şarkıyla yarışmaya hazırlanıyor. İsrail’in şarkısıyla mesaj vermeye çalıştığı iddia edilen şarkı, Avrupa Yayın Birliği’nin gözüne takıldı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise şarkının İsrail’in yaşadığı zorlukları ve duyguları anlattığını, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak İsrail’e karşı boykot kampanyası yılbaşından beri sürüyor. 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Fransa’yı temsil edecek olan Fas kökenli Kanadalı sanatçı La Zarra, 10 Ocak’ta İsrail’in yarışmadan çıkarılması için çağrı yaptı. Zarra, açıklamasında “Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız.” dedi.

İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasını engellemek isteyen 1000 kişi, sanatçılar ve müzik sektörü temsilcileri de dahil olmak üzere aynı gün imza kampanyası başlattı. Sanatçılar, İsrail’in yarışmada yer almasına izin verilirse İsveç’in yarışmadan ayrılmasını istediklerini belirtti. Podemos Partisi, İspanya’nın azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek sağlayan bir sol parti, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılmasını talep etti.

İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına karşı çıkan sanatçılar, 2022’de Ukrayna ile yaşanan savaş yüzünden Rusya’nın yarışmadan çıkarılmasını örnek göstererek, İsrail için de aynı uygulamanın yapılmasını talep ediyor. İzlanda’nın milli televizyonu RUV tarafından yapılan bir anket sonucuna göre, İzlanda halkının çoğunluğu da yarışmayı protesto etmek istiyor. İzlanda’nın yarışmaya katılıp katılmayacağına henüz karar verilmedi.

İsrail’in Tel Aviv kentinde gerçekleştirilen Eurovision yarışmasında sahne alan İzlandalı punk rock grubu “Hatari”, Filistin’e destek vermek için Filistin bayraklı eşarp takmıştı. Aynı yarışmada şarkı söyleyen Madonna ise İsrail -Filistin arasında barış istediğini belirtmiş, dansçılarından birinin Filistin bayrağı taşıyan kıyafet giydiği görülmüştü.