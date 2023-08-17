Ev almak isteyenler dikkat! İmar yönetmeliği değişti: Artık buna göre yapılacak

Çevre Şehircilik Bakanlığı ev alımları ile ilgili yapılan değişiklikleri vatandaşa duyurdu! Artık buna göre belirlenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN YENİ EV ALIMLARIYLA İLGİLİ KARARLAR

Çevre Şehircilik Bakanlığı konut arzının artması için imar yönetmeliklerinde yeni değişikliklere gitti. Yapılan haberlere göre fahiş kiraların önüne geçilmesi ve ev arzlarının artması için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında değişiklikler geldi. Kiraların düşmesi için ofislere dönüşüm yolu da açıldı.





Bu şekilde şartları uygun olan ofisler eve dönüştürülebilecek. 3 gün önce Resmi Gazete aracılığıyla vatandaşla paylaşılan düzenlemeye göre şartı uygun olan boş ofisler toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olmak şartıyla belediye meclisleri tarafından dönüştürülebilecek. Yapılan yeni düzenlemeye göre 40 bin ofisin konuta dönüşmesi bekleniyor. Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa bu düzenlemeye olumlu bakıldığını ve bu şekilde konut arzlarının artacağını söyledi. Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak da ofislerin konutlara dönüştürülmesiyle kira fiyatlarının düşerek piyasanın rahatlayabileceğini söyledi ve şu sözleri ekledi; 'Ödeme kolaylığı olursa çok daha iyi olacak. İstanbul için 50 bin konut arzı olması bekleniyor. Sürecin başlangıç zamanı, evlerin kiralık mı satılık mı olacağı da çok önemli. Kiralık olursa çok daha yararlı olur ve kira fiyatları düşmeye başlar.'