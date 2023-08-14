Ev sahibi olmak isteyenlere müjde: 180 ay taksitle ev sahibi olmak mümkün!

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara konut kredisi müjdesi geldi! Ödemeler çok rahat yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA MÜJDE

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesi için düzenlenen konut kredisi yakında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bildirilen haberlere göre 180 ay taksit ve yüzde 1.20 faiz oranıyla kredi desteği yakında başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesi için çalışmaların başladığını müjdelemişti.





İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesi ile ilgili Yılmaz şu açıklamaları yaptı; 'Bu konuyla ilgili Merkez Bankası ile BDDK ortak çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak.' TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Kamu bankaları 10 sene değil daha önceki kampanyalar gibi 180 ay vadeyle kredi kampanyası başlatacak.' Henüz çalışmaların yalnızca sıfır evleri kapsayıp kapsamayacağı açıklanmadı. Boş evlerin kampanya kapsamında sayılması ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara verilecek konut desteği kapsamında vatandaşlara yüzde 1.20 faiz oranı ve 180 ay vade seçeneği uygulanacak.