Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira ödemelerinde flaş değişiklik

Bütün ev sahipleri bunu yapmak zorunda! Kira ödemelerinde değişiklik yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRA ÖDEMELERİN DÜZENLEME

Düzenlemeler sonrasında ev sahipleri senelik 33 bin TL altında kira geliri elde ediyorsa gelir vergisinden muaf olacak. Geçtiğimiz sene 21 bin TL olarak uygulanan istisna bu sene 33 bin TL'ye yükseltildi.





33 bin TL altında olan kira geliri elde eden ev sahipleri gelir vergisinden muaf tutulacak ancak 33 bin TL fazla kira geliri olan ev sahipleri gelir vergisi ödemek zorunda kalacak. Ticari, tarımsal ya da mesleki geliri senelik beyanname üzerinden bildiren kişiler kira istisnasından faydalanamıyor, basit usulde vergilendiren küçük esnaf vergi muafiyetinden faydalanabiliyor.