Ev sahipleri ve kiracıların arası böyle düzelecek! Davaları bitirecek 3 yöntem

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira zamları ve yüzde 25 zam kuralı gibi konularda anlaşmazlıklar sürüyorken bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde…







EV SAHİBİ KİRACI KRİZİ İÇİN 3 ÇÖZÜM ÖNERİSİ...

Kira krizinin mal sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklara ve hatta cinayetlere yol açmasını önlemek ve açılan dava sayısı ile Cumhuriyet tarihinde rekor kıran bu soruna üç çözüm önerisi yapıldı.

Konut fiyatlarının 5 ila 10 milyon lira satış değerine ulaşması konuta olan talebi artırdı. Daire satın almak için para biriktiremeyen insanların kiralamaya yönelmesi fiyatların artmasına neden oluyor.

Kira gelirlerinin hem enflasyona hem de bölgeye göre düşük kalacağını düşünen ev sahipleri, kiraları artırma kararı aldı. Bu da fiyatın 4-5 bin liradan en az 10-15 bin liraya fırlamasına neden oldu.

Ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmeye başlaması, sözleşmeyi yenilememesi, "oğlum geliyor", "kızım geliyor", "evi satacağız" gibi gerekçelerle mevcut fiyatın 2-3 katını talep etmesi ev sahibi-kiracı anlaşmazlığını mahkemeye taşır. Sulh ceza mahkemelerinin 'tahliye' ve 'kira tespit' davalarına baktığına dikkat çeken eşya hukuku uzmanları, mahkemelerin bu konu nedeni ile dolup taştığına dikkat çekiyor.

'TAHLİYE DAVALARI YÜZDE 113 ARTTI'

Yapılan bir habere göre Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, 2022'nin tamamında kiralık tahliyelerin 22 bin iken, yılın ilk 6 ayında bu sayının şimdi 47 bine çıktığına dikkat çekiyor. Kiraz, "Yılın sadece ilk altı ayında açılan tahliye sayısının bir yılda iki katına çıktığı görülüyor" dedi.

100.000'den fazla kira tespiti vakası olduğuna inanıyorum. Bu ciddi bir rakam. Mahkemeler devre dışı kaldı. Sulh ceza mahkemelerinin kapatıldığını görüyoruz” dedi.

'KİRA TESPİT DAVALARINDA SONUÇ, KİRA TAHLİYE DAVALARINDAN DAHA ÇOK OLUMLU ÇIKIYOR'

Tahliye ve kira tespitlerinde mahkeme sürecinin yaklaşık 2-3 gün sürdüğünü kaydeden Kiraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunu istinaf dahil söylüyorum. Kira tespit davalarında sonuç, kira tahliye davalarından daha çok olumlu çıkıyor. Yani 2 bin liraya oturan bir kiracınız var diyelim. Bölgede rayiç 15 bin lira olduysa, hâkim o kirayı 10-12 bin lira bandına yükseltiyor.

‘HÂKİM MAL SAHİBİNİN İSTEĞİNİ KISMEN KARŞILIYOR'

Mal sahibinin isteği kısmen karşılandı. Tahliye davalarında bu olay tahliye ile sonuçlanmaz çünkü hukukumuzda sadece haklı nedenle tahliyeler esas alınmıştır. Ancak mülkiyet hakkı üstün bir hak olduğu için tahliye davalarında sıklıkla tahliye kararı verilmektedir. Mal sahibi kanunen belirtilen 8 nedenden birine sahipse mal sahibi bir süre bekleyecek ama kesin tahliye sonucu alacak. Genel kabul oranı ev sahibi lehine %75-80'in üzerindedir. Her iki dava da en az 2-3 yıl sürer.

'DURUŞMA SÜRELERİ 8-9 AY, HATTA İSTANBUL’UN KİMİ YERLERİNDE 1 YILI BULUYOR İLK DURUŞMA'

Kira davalarının neredeyse sulh ceza mahkemelerini durma noktasına getirmesiyle duruşmaların uzadığına işaret eden Kiraz, "Duruşmaların uzunluğu 8-9 ay, hatta İstanbul'un bazı yerlerinde ilk duruşmanın bir yl içinde gerçekleştiğini. Mahkemelerin kilitlendiğini öne sürüyor. Arabuluculuk 1 Eylül'de devreye girecek. Belki biraz rahatlama getirir ama temelde sorunu çözmez" dedi.

'PARA TEKLİFİNDE HUKUKA AYKIRILIK YOK'

Avukat Ali Güvenç Kiraz, bazı ev sahipleri ile kiracılar arasında para karşılığı tahliye teklifinde bulunulmasının hukuka aykırı olmadığını vurgulayarak, “Taraflar anlaşırsa sorun yok. Ancak bu bir tehdit değildir. Yasal olarak, "vermezsen çıkmam" bu maddeler ayrı ayrı incelenebilir.

Ödeme konusunda anlaşmışlarsa kanundan ayrılmazlar. Kabul edilmeyecek tek şey işin tehdit edici yönüdür. Yani “bu ev benim çıkmıyorum”, “para ödemezsen şunu yaparım, bunu yaparım” gibi şeyler farklı hukuk sistemlerinde değerlendirilebiliyor.

'DAVALARIN YÜZDE 90’INI EV SAHİPLERİ AÇIYOR'

Özellikle bu dönemde enflasyondaki keskin artış ve ekonomik durgunluk nedeniyle ev sahibinin 5 yıl beklemeden ve kirayı belirlemek için yasal işlem başlatmadan kira düzeltme davası açtığını öğrendiklerini anlatan Kiraz, geçtiğimiz günlerde 'Biz' Bunu yeni davalarda görüyoruz." Kiracıların mal sahiplerine tapu yokluğu ve kira kontratlarının feshi nedeniyle dava açtığına dikkati çeken Kiraz, "Orada çok büyük bir artış olmadı. Ancak davaların yüzde 90'ı mahkemeye gidiyor. Ev sahiplerinin kiracılar aleyhine açtığı tahliye ve kararlardır."

'KİRAYA ÜST VE ALT SINIR OLMALI KİRALIK SOSYAL KONUT ÜRETİLMELİ'

Kiraz, kira davalarının nasıl azaltılacağı ve sorunların nasıl çözüleceği konusunda şu önerileri sunuyor:

"Sorun bu şekilde çözülür. %25 kira artışı kuralı ilk yıl için değil, ikinci yıl için geçerli. Kiranın hem üst sınırı hem de alt sınırı olmalıdır. Yani bir bölgede bir apartmanda 2.000 liraya oturan kiracı ile 15.000 liraya oturan kiracı olamaz.

Bu alandaki kira 15.000 liraya çıkarsa alt limit 7.000.500 lira olacak. Böyle bir durumda kira tespiti işlemi imkânsız hale gelebilir. Ancak bu durumun devam etmesi halinde, kira tespiti ve tahliye davalarının yargı reformu yapılarak 3 ila 6 aylık süre içinde temyize gidilmeden kesin hükümle çözülmesine yönelik tedbirler alınabilir. Üçüncü çözüm ise enflasyonu düşürmek ve kiralık sosyal konut üretmek.

'KİRACILAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMEK ZORUNDA'

Avukat Haydar Erol, kira davalarının kritik boyuta ulaştığını ancak Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan tahliye davalarının yanı sıra İcra Hukuk Mahkemelerinde de kira bedelinin ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeniyle bazı tahliye davalarının İcra Hukuk Mahkemelerinde açılabildiğini belirtti.

Erol şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin, bir kiracı ayda 5 bin lira ödüyor ama bir aydan az ödüyorsa veya kirasını geç ödüyorsa icra takibi de yapılabilir. Örneğin 5.000 liralık bir kira için 4.500 lira ödüyorsa veya ayın tamamı için hiç ödeme yapmıyorsa böyle bir durum söz konusu olabilir. Ödeme emri tebligatı kiracının adresine gönderilir.

İzlemenin durdurulabilmesi için kiracıların 7 gün içinde protesto etmesi veya 30 gün içinde kira ödemesi gerekir. 5 yılı doldurmamış olsa bile kirayı ödemezse tahliye davası açılabilir.

Avukat Haydar Erol, tahliye davalarının sayısının sadece sulh ceza mahkemelerindeki dava sayısıyla ölçüldüğünde eksik kalacağını söyleyerek, “İcra Hukuk Mahkemelerinde açılan Tahliye davalarının da buna ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.