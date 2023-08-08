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Ev sahiplerinin yeni gözdesi bekarlar ve öğrenciler oldu

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Ev sahiplerinin yeni gözdesi bekarlar ve öğrenciler oldu
Ev sahiplerinin kriterleri değişti. Önceden 'bekara ev yok' diyen ev sahipleri fikir değiştirdi. Artık bekarlara ve öğrencilere kiraya vermek istiyorlar. İşte ayrıntılar.

Yıllardır ev sahiplerinin 'bekara ev yok' sözü sona eriyor. Ev sahiplerinde artık istenilen şartlar değişti. Ev sahibi olanlar artık bekarlara ve öğrencilere evlerini kiraya veriyorlar.

KİRA

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, öğrencilerin evi genellikle kısa süreliğine kiraladığını söyledi. Ev sahiplerinin uzun süreli kiracı istemediğini belirterek, "Bir de yalnız yaşayana ev vermiyorlar dediler. Piyasada çok daire vardı. Uzun süreli kiracı istediler ama artık alamıyoruz." Ev sahipleri doğal olarak mümkün olduğu kadar kısa sürede kiracı ararlar. Şimdi üniversite son sınıfları ya da üçüncü sınıfları tercih ediyor ya da 'Bekar olsunlar, yarın evlenip giderler' gözüyle bakıyorlar" diye konuştu.

KİRALARDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Eylül ayında yüzde 30'luk bir artış beklendiğini söyleyen Akgün, kiralık daire sayısının azlığının da fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Talep arttıkça ev sahiplerinin seçici davrandığını anlatan Akgün, "İlan verdiniz, arayan 1000 kişi var. Ev sahipleri tercihlerini tamamen değiştirdi. Kiracı kısa süreli kontrat yapacak, tahliye yazısı verecek, ev sahibini bulacaktır." kefil, 2-3 kat kira. Daha çok insan geliri gibi şartlar arıyorlar. Son iki yılı değerlendirecek olursak kiralar %600 arttı. En düşük Karşıyaka, Bornova ve Güzelyalı gibi büyükşehirlerde Kiralar 10.000TL'den başlıyor 2 yıl önce aynı ev 1000TL 1500TL idi 30TL daha bekliyorduk ev sahibi de kendini korumak için 1 yıllık sözleşme imzaladı. Oğlum, kızım evlenecek diyen ev sahipleri de arttı artık günümüzde. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenciler, ev sorunu ile karşı karşıya kaldılar. Depremden dolayı yurtlar depremzede vatandaşlar için ayrıldı. Öğrenciler ev arayışına çoktan girdiler.'

KİRA

'UZUN BİR SÜRE OTURACAĞIMIZ EV BAKIYORUZ'

Her yıl ev değiştirmek istemediklerini, Feride'nin duvara monte aynaları, yürüteçleri ve tavan salıncaklarını kullanacakları bir eve ihtiyaçları olduğunu anlatan Özcan, şunları kaydetti: Zamanla kira 6 ay veya 1 yıl oluyor ve bazı kişiler toplu olarak kiralamak istiyor ve emlakçı da ev sahibinin öğrencilere kiralamak istediğini söylüyor ama bir türlü olmuyor, kiralık ilan bulmak zorlaştı. .Evi bulduk randevu aldık hemen gidene kadar kalsın maddi durumumuz ve kızımın sağlığı her sene ev değiştirmemize el vermiyor gaza "arıyoruz" alabildiğimiz bir ev istiyoruz Uzun vadeli yaşıyorlar. Maalesef ya kısa süreli sözleşmeleri var, ya 'öğrencilere vereceğiz' deyip konuyu kapatıyorlar" dedi.

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