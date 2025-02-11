Ev Tipi Su Arıtma Cihazlarının Su Kalitesine Olumsuz Etkisi Ortaya Çıktı

Ev Tipi Su Arıtma Cihazlarının Su Kalitesine Etkisi Araştırıldı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden bilim insanları, ev tipi su arıtma cihazlarının su kalitesini nasıl etkilediğini araştırdı. 37 cihaz üzerinde gerçekleştirilen çalışma, cihazların önemli bir bölümünün sudaki mineral kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Mineral Kaybı Yüzde 100'e Yaklaşıyor

18'i Asya ve 19'u Avrupa yakasında bulunan 37 hanede yapılan incelemede, su arıtma cihazlarının yüzde 80'inde 75,1 ila 100 arasında mineral kaybı gözlemlendi. Sodyum ve kalsiyum miktarlarının tamamında %75,1 ila %100 arasında bir azalma tespit edildi. Ayrıca, 32 cihazda magnezyum miktarının da aynı seviyelerde düştüğü kaydedildi.

Su Verimliliği ve Atık Su Sorunu

Araştırmanın ilginç bir bulgusu ise, bir litre arıtılmış su elde etmek için ortalama 4 litre atık su ortaya çıktığını göstermesi. Bu durum, cihazların neden olduğu su israfının boyutlarını gözler önüne seriyor.

Mikrobiyal Kontaminasyon Riski

19 farklı su arıtma cihazı markası üzerinde yapılan analizler sonucunda, özellikle filtre değişim süreleriyle ilgili mikrobiyal kontaminasyon riskiyle karşılaşıldı. Araştırmaya katılan 28 hanelik örneklerde, boru sistemlerinde bakteri oluşumuna rastlandı; filtre değişimlerine rağmen 14 hanede bakteri tespit edildi.

Uzman Uyarıyor: Bakteri ve Mineral Kaybı Tehlikesi

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meriç Albay, bu sonuçların halk sağlığı için büyük risk taşıdığını belirtti. Özellikle çocukların ve yaşlıların sağlığı açısından endişe verici bulgulara dikkat çekti. Albay, bu durumun insanların neredeyse distile su içtiği anlamına geldiğini, bu kadar yüksek mineral kaybının sağlık sorunları yaratabileceğini söyledi.

Su Kıtlığına Dikkat Çekildi

İstanbul barajlarındaki su kıtlığına da değinen Albay, arıtma cihazlarının neden olduğu atık suyun ciddi bir su kaybına yol açtığını vurguladı. Kullanıcıların, su arıtma cihazlarının filtrelerini düzenli olarak değiştirmeleri ve su kalitesini kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Su Kalitesi Kayıp Oranları

Araştırma sonucunda, su kalitesi kayıp oranlarına göre cihazların dağılımı şu şekildedir: