Eva Buzo'nun İtalyan Arnavutluk Yüzme Rekoru

Eva Buzo, Otranto Boğazı'nı Geçti

Arnavut asıllı Avustralyalı ultra maraton yüzücüsü Eva Buzo, İtalya ile Arnavutluk arasındaki Otranto Boğazını 34 saatte yüzerek geçti. Yüzme macerası, İtalya’nın Lecce şehrine bağlı San Focadan başladı. Zorlu yolculuğunda, yaklaşık 92 kilometrelik mesafeyi kat eden Buzo, Arnavutluk'un Avlonya şehrindeki Karaburun Yarımadası'na ulaştı.

Zorlu Mücadele ve Destek

Buzo'nun yanındaki 2 balıkçı teknesi, ona bu zorlu yolculuğunda destekledi. Yüzücü, 34 saat boyunca sağlık sorunları yaşamadan hedefe ulaşmayı başardı.

Başbakan Edi Rama'dan Tebrik Mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya aracılığıyla Eva Buzo'yu kutladı. Rama, "Eva Buzo'nun hikayesi gerçekten etkileyici. Arnavut avukat olarak, İtalya kıyılarından Avlonya'ya kadar 92 kilometre yüzerek muazzam bir başarıya imza attı," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Yıl Yaşadığı Sorunlar

Geçtiğimiz yıl Otranto Boğazı'nı yüzerek geçmeye çalışan Buzo, sağlık problemleri nedeniyle bu denemede başarısız olmuştu. Ancak bu yılki rekoru, onun spor tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, Eva Buzo, tarihte İtalya'dan Arnavutluk'a yüzerek geçen ilk kadın sporcu olma özelliğine sahip.