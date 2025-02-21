Evde Bakım Yardımı Aylık 10 Bin 125 Lira Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Evde Bakım Yardımı'nın aylık tutarının 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu. Göktaş, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden, "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaştı.

Evde Bakım Yardımı Nedir?

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan Evde Bakım Yardımı, bakanlığın en önemli hizmetleri arasında yer alıyor. Bakan Göktaş, bugün Yalçınkaya ailesini ziyaret ederek bu destekten faydalanan ailelerle bir araya geldi.

Aile Odaklı Hizmet Modelleri

Bakan Göktaş, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. Bu ay toplam 541 bin vatandaşımıza 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında ise 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı. Göktaş, paylaşımında yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.