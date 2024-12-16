Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırıldı: 4,8 Milyar Lira Destek

Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 544 bin vatandaşa bu ay toplam 4,8 milyar lira yatırıldığını duyurdu. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olan evde bakım yardımı uygulamasının, 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle hayata geçirildiğini hatırlattı.

Engelli Bireylerin Aile Bütünlüğü Ön Planda

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerinin korunmasına önem verdiklerini belirten Göktaş, "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz," dedi.

Aylık Ödemeler ve Toplam Destek

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor," ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmalar yürüteceklerini vurgulayarak, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum," diye ekledi.