Evgeny Grinko'nun Avrupa Turnesi 3 Mart'ta Başlıyor!

Rus piyanist Evgeny Grinko, Avrupa turnesine 3 Mart'ta Almanya'dan başlayacak. İlk konserini İstanbul'da verdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:34
Evgeny Grinko'nun Avrupa Turnesi 3 Mart'ta Başlıyor!

Evgeny Grinko'nun Avrupa Turnesi Başlıyor

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Avrupa turnesine 3 Mart'ta Almanya'dan başlayacak.

İstanbul'daki Konser

Türkiye turnesi çerçevesinde İstanbul'da dün akşam bir performans sergileyen Grinko, 2 bin 500 kişilik Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Biletlerinin günler öncesinden tükenmesiyle birlikte konser, sold out olarak gerçekleşti.

Konser İçeriği ve Performansı

Sanatçı, bu özel konserde sevilen parçalarının yanı sıra 7 Şubat'ta Nettwerk etiketiyle yayınlanan son albümü "Winter Moonlight"'tan da eserler icra etti. Grinko, sahnede sadece piyanoda değil, aynı zamanda davul ve gitarda da yeteneğini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Avrupa Turnesi Programı

Grinko, yeni albümünün Avrupa turnesi kapsamında birçok büyük şehirde konser verecek. Turne programı şu şekilde:

  • 3 Mart - Berlin
  • 5 Mart - Londra
  • 6 Mart - Manchester
  • 29 Mart - Madrid
  • 30 Mart - Dublin
  • 12 Nisan - Hamburg
  • 13 Nisan - Utrecht
  • 14 Nisan - Frankfurt
  • 15 Nisan - Paris

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Üsküp'te Genç Diplomat Akademisi Açılış Programı Gerçekleştirildi
4
Samsun'da Gençler Kar Yağışında Snowboard Keyfi Yaşıyor
5
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sert Açıklamalar: İftiralara Geçit Vermeyeceğiz
6
Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
7
Yapay Zeka, Süper Bakteri Sorununu İki Günde Çözerek Bilim Dünyasını Şaşırttı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!