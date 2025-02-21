Evgeny Grinko'nun Avrupa Turnesi 3 Mart'ta Başlıyor!

Evgeny Grinko'nun Avrupa Turnesi Başlıyor

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Avrupa turnesine 3 Mart'ta Almanya'dan başlayacak.

İstanbul'daki Konser

Türkiye turnesi çerçevesinde İstanbul'da dün akşam bir performans sergileyen Grinko, 2 bin 500 kişilik Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Biletlerinin günler öncesinden tükenmesiyle birlikte konser, sold out olarak gerçekleşti.

Konser İçeriği ve Performansı

Sanatçı, bu özel konserde sevilen parçalarının yanı sıra 7 Şubat'ta Nettwerk etiketiyle yayınlanan son albümü "Winter Moonlight"'tan da eserler icra etti. Grinko, sahnede sadece piyanoda değil, aynı zamanda davul ve gitarda da yeteneğini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Avrupa Turnesi Programı

Grinko, yeni albümünün Avrupa turnesi kapsamında birçok büyük şehirde konser verecek. Turne programı şu şekilde: