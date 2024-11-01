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Evgeny Grinko'nun Yeni Şarkısı 'Zapad Slunce' Yayınlandı

Evgeny Grinko'nun 'Winter Moonlight' albümünden ilk single 'Zapad Slunce' dijital platformlarda yayınlandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:29
Evgeny Grinko'nun Yeni Şarkısı 'Zapad Slunce' Yayınlandı

Evgeny Grinko'nun Yeni Teklisi 'Zapad Slunce' Dijitalde

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, merakla beklenen yeni albümü "Winter Moonlight"tan ikinci single'ı "Zapad Slunce"yi, bugünden itibaren dijital müzik platformlarında yayımladı.

Yeni Albüm ve Hikayesi

Grinko'nun "Winter Moonlight" adlı albümünün, Nettwerk etiketiyle 7 Şubat 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. "Zapad Slunce", sanatçının 2019 yılında kaleme aldığı ilk piyano eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Grinko'nun Açıklamaları

Bu parça ile ilgili olarak Grinko, "Zapad Slunce, benim için bir mantra gibi, bana hafiflik hissettiriyor ve çocukluğuma dönmemi sağlıyor. Parçada kullandığım 'Do Majör' tonunun masumiyet ve mutluluğu temsil ettiğine inanıyorum. Bu besteyi yazarken çocukluğumu düşündüm, zira benim için çocukluk masumiyet ve mutluluk demektir. Müzikte yeni ufukları keşfetmeye başladığım daha saf bir dönemde bu eseri oluşturduğuma inanıyorum," dedi.

Türkiye'deki Konserleri

Grinko, Aralık ayı boyunca Türkiye'de konser verecek. Sanatçı, 17 Aralık'ta Diyarbakır, 19 Aralık'ta Denizli, 21 Aralık'ta Çanakkale ve 24 Aralık'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

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