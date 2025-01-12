Evgeny Grinko Sevgililer Günü'nde AKM'de Müthiş Bir Konser Verecek

Evgeny Grinko, Sevgililer Günü'nde AKM'de özel bir konserle İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:32
Evgeny Grinko Sevgililer Günü'nde AKM'de Müthiş Bir Konser Verecek

Evgeny Grinko, AKM'de Sevgililer Günü'ne Özel Konser Veriyor

Rus sanatçı ve multi enstrümantalist Evgeny Grinko, Sevgililer Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek konserle İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konser, 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Konserde Kimler Yer Alacak?

Grinko'nun sahne alacağı bu büyülü akşamda, sanatçıya çello ile Yana Chekina, kemanda Anna Romanova ve Mathilde Marsal, viyolada Pavel Matckevic, akordeonda ise Liza Vinnikova eşlik edecek.

Yeni Albüm ve Single Öncesi Önemli Bir Parça

Grinko'nun 7 Şubat’ta çıkacak olan yeni albümü "Winter Moonlight" öncesi, dinleyicilere duyurulan son single parçası "Evening Bell" dijital platformlarda yerini aldı. Bu eser, Moskova'daki yaşantısında, evinin yakınındaki bir kiliseden gelen çan seslerinden esinlenerek serbest bir doğaçlama tarzında yorumlandı.

Hayvanlar için Duyarlı Bir Destek

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserlerinde elde edilen gelirin bir kısmını Türkiye'deki sahipsiz hayvanlara destek veren bir derneğe bağışlayacağını duyurdu. Bu duyarlı yaklaşım, Grinko'nun sanatıyla topluma katkıda bulunma arzusunu gözler önüne seriyor.

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