Evinde elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olanlar dikkat! Yaptırmayan bu parayı ödeyecek

Türkiye genelinde elektrik, gaz ve su abonelerini ilgilendiren önemli bir karar yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, abonelerin sayaç muayenelerini yaptırmamaları durumunda cezai işlem uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni muayene yönetmeliği, su, gaz ve elektrik sayaçlarının belirli aralıklarla düzenli muayenelerini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, ilk muayene, şikayet muayenesi ve periyodik muayene olmak üzere farklı kategorilerde gerçekleştirilecek muayeneler için aboneler uyarıldı.

Yapılan açıklamalara göre, sayaç muayeneleri ücretsiz olarak yapılacak ancak muayene süresi içerisinde ortaya çıkan masrafları aboneler karşılayacak. Muayene işlemi için belirlenen aralıklarda sayaçlarını kontrol ettirmeyen abonelere, bakanlık tarafından belirlenen cezai işlem uygulanacak.





Muayene süreci, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş servisler aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, sayaçlarını kendileri söküp servise getirecek, ancak yapılan muayene için herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ancak, sayacın bozulması veya bir sorun çıkması durumunda vatandaşlar bu masrafları kendi karşılayacak.

Yeni getirilen Sayaç Muayenesi Yönetmeliği ile ilgili dikkat çeken bir diğer husus ise tarifeler oldu. Tamir ve ayar ücretleri, sayaçların tek veya üç fazlı olma durumuna göre değişiklik gösterecek. Aboneler, yeni tarife kapsamındaki yükümlülükleri ve detayları, kurumların web siteleri veya resmi telefon numaraları üzerinden öğrenebilecekler.

Bu yeni düzenleme ile enerji ve su tüketimini düzenli bir şekilde takip etmek, sayaçlardaki olası problemleri önceden tespit etmek amaçlanıyor. Vatandaşlar, belirlenen periyotlarda muayenelerini yaptırarak, olası cezai işlemlerden kaçınabilecekler.