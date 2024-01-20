Evinde ölü olarak bulunan Hicret'in cinayet şüphesi ile gözaltına alınan sevgilisi serbest bırakıldı
Evde göğsüne tabancayla ateş edilerek öldürülen ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25) cinayetiyle ilgili erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı. Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, M.S. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Atakent Mahallesi'nde dün sabah yaşanan olayda, Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Hicret Can, evinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Hicret Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hicret Can'ın erkek arkadaşı M.S., olayla ilgili olarak gözaltına alındı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ERKEK ARKADAŞ SERBEST KALDI
Hicret Can'ın cenazesi, otopsi için götürüldüğü Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine verildi. M.S. de polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Mahkemede, eve geldiğinde Hicret'i kan içinde bulduğunu ifade ettiği öğrenilen M.S. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.