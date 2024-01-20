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Evinde ölü olarak bulunan Hicret'in cinayet şüphesi ile gözaltına alınan sevgilisi serbest bırakıldı

Evinde ölü olarak bulunan Hicret'in cinayet şüphesi ile gözaltına alınan sevgilisi serbest bırakıldı Evde göğsüne tabancayla ateş edilerek öldürülen ağız diş teknisyeni Hicret Can'ın (25) cinayetiyle ilgili erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı. Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, M.S. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.