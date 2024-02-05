Evine badana boya yaptıranlar dikkat! Bu karar tüm bilinenleri değiştirecek

Kiracılar ve ev sahipleri arasında sıklıkla anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu tartışmalar sonrası Yargıtaydan ev sahipleri ve kiracıları büyük ölçüde ilgilendiren bir karar geldi. Detaylar haberimizde...







YARGITAY’DAN FLAŞ KARAR! EVDE BOYA YAPTIRANLAR ÇOK FENA YANDI

Yargıtay, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki krize ilişkin bir karar yayınladı. Birçok kiracı ve malikin duymadığı bu karar açıklandı. Yargıtay kiracılara müjdeli haberi duyurdu.

Yargıtay kararında; Ev sahibinin boya eksikliği nedeniyle kiracıdan herhangi bir tazminat talep edemeyeceği ve depozito kesintisi yapamayacağı açıklandı.

Birçok ev sahibi, kiracıya teslim ederken evi yeniden boyar. Daha sonra ev sahibi, kiracıdan evden çıktıktan sonra evi yeniden boyamasını istedi. Bunun yapılmaması durumunda ev sahibi, depozitoyu keseceği konusunda kiracıyı uyaracaktır. Bu uyarıya inanıp evini yeniden boyayanlar israfın kurbanı oluyor. Çünkü kiralanan evde 10 yıl oturulsa dahi kiracının evin yeniden boyanmasından sorumlu olmadığı açıklandı.

Yargıtay'a taşınan konuya ilişkin olarak; Kiraya veren veya kiraya veren, boya işinin yapılmadığı ve depozito bedelinin düşülemeyeceği gerekçesiyle kiracıdan herhangi bir tazminat talep edemez. Yıllar geçtikçe bozulan boyadan ev sahibinin sorumlu olacağı, kira sözleşmesinde boyanın teslim edileceğine dair bir madde olsa bile o boyanın yine de geçersiz sayılacağı açıklandı.