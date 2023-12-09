Evini Kiralayacak olanlar dikkat: Yeni düzenlemeye 3 hafta kaldı bu kurala uymayanlara 1 milyonTL ceza!

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesi, vergi ödemeyen ve çeşitli suçlara karışan günlük kiralık evlerle ilgili önemli değişiklikler içeriyor. Artık evini günlük kiralamak isteyenler için ruhsat zorunlu hale gelecek ve kurallara uymayanlara yaklaşık 1 milyon liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, komşuların hepsinden muvafakatname alınması şartı getirilirken, bir apartman sakininin itirazı durumunda günlük kiralama yapılamayacak. Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimleri sonucunda, emlak sektörü temsilcileri kaçak evlerin ilanlarının kaldırıldığını belirtiyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yasal olarak faaliyet gösteren günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar düşmesi öngörülüyor.

Emlak sektöründe faaliyet gösteren Murat Öz, Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi sonucunda günlük kiralık evlerin çoğunun uzun dönem kiralamaya döndüğünü belirtiyor. Öz, devletin getirdiği ciddi yaptırımların etkisiyle ev sahiplerinin risk almak istemediğini ifade ederek, "Kısa vadeli kiralamalarda 100 gün şartı getirildi. Bu sebeple ev sahipleri ya vergi ödeyerek faaliyetlerine devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya yönelecek" ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli kiralık evlerin sistem içine girmesiyle kira fiyatlarının düşebileceğine dikkat çeken Öz, "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak," şeklinde konuştu.

Turizm ruhsatı ile günlük ev kiralaması ile ilgilenen Hatice Özdamar, son 5 yılda birçok sektörden insanın bu işe yatırım yaptığını ifade ederek, "Devletin bu sektöre müdahalesi olumlu bir adım. Bu düzenleme ile artık bu işi yapanlar belirlenecek, işletmeler daha fazla sorumluluk alacak ve kayıt dışı gelirin önüne geçilmiş olacak. Şu anda piyasada hala yüzde 40 civarında kaçak günlük kiralık ev bulunuyor, ancak bu oranın azalmakta olduğunu söyleyebilirim. Yılbaşı öncesi bu süreci kaçırmak istemeyenler var, ancak yasa yürürlüğe girdikten sonra piyasa Şubat ayı gibi normale dönebilir" dedi. Özdamar'a göre, ilanda olan günlük kiralık evlerin yüzde 65'i İstanbul ve çevresinde bulunuyor. Ayrıca, belediye ve valiliklere yapılan ruhsat başvurularının da arttığı belirtiliyor.

