Evlenecek çiftlere müjde: İlk kez deprem bölgesinde uygulanacak faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri belli oldu

Aile ve Gençlik Fonu için son hazırlıklar tamamlandı. Deprem bölgesindeki gençlere faizsiz evlilik kredisi verilecek. Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." dedi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlayacak. Bu uygulama, 6 Şubat depreminden zarar gören şehirlerde hayata geçirilecek.





Aile ve Gençlik Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu fon, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, gençlerin sosyal risklerden korunması ve gelişimlerine ve girişimlerine katkı sağlanması için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Fonun yönetimini, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının başkanlığında, 4 bakan yardımcısı yürütecek. Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları, fonun yönetim kurulunu oluşturacak. Yönetim kurulu, toplam 5 kişiden oluşacak.





KARAR 5 KİŞİLİK KURULDAN ÇIKACAK OY ÇOKLUĞUNA GÖRE BELİRLENECEK

Kurul, oy çokluğu ile karar verecek. Bakanlar, kendi bakan yardımcılarını atayacak. Yönetim kurulu, Fon'un kaynak dağıtımı yapacağı projeleri, kaynak miktarını, harcama planlarını yetkisi dahilinde belirleyecek.

Yeni evlenecek gençlere, kanunla 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Kredinin ilk 2 yılı ödemesiz, 4 yıl içinde de tamamlanacak. Fon'un kredi tutarı her yıl yükselecek. Fon'dan yararlanmak için internetten başvuru yapılacak. Uygulama, 6 Şubat depreminden zarar gören illerden başlayıp, Türkiye çapında devam edecek.