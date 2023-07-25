Evlerine tadilat bile yaptıramıyorlardı: Emsal karar çıktı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan ve "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilen ev sahiplerinin mağduriyetini gidermek için önemli bir tavsiye kararı aldı. Bu durumdan etkilenen Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Özsüslü ve Ali Yağan, evlerinin korunması ve restore edilmesi gerektiğini düşünerek ombudsmanlığa başvurdu.

EMSAL NİTELİĞİNDE TAVSİYE KARARI





KDK, dosyaları inceleyerek mağduriyetleri çözüme kavuşturmak adına evlerin bakımı ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunulması yönünde bir tavsiye kararı verdi.

Bu emsal niteliğindeki tavsiye kararı, ülke genelinde benzer durumdaki tarihi binaların yeniden hayata döndürülmesini ve kültürel mirasın korunmasını amaçlamaktadır. Kararda, mülkiyet sahiplerinin başvurusuna istinaden evlerin bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayni, nakdi ve teknik yardım sağlaması önerilmektedir. Ayrıca, 2863 sayılı yasa gereğince bakım ve onarım sorumluluklarını yerine getiremeyenlerin mülklerinin kamulaştırılması da tavsiye edilmektedir.

Bu karar, 6328 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca, kurum tarafından 30 gün içinde işleme konulacak ve başvuran vekil ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi tarafından tebliğ edilecek olan bu karar, ev sahiplerinin ve tarihi yapıların geleceğini olumlu yönde etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ülkenin kültürel mirasının korunması ve restore edilmesi için atılan bu adımda, KDK'nin önemli rolü takdirle karşılanmaktadır.